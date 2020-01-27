Жители Ленобласти смогут взять «сельскую ипотеку» под 3% годовых

Жители Ленобласти смогут взять &#171;сельскую ипотеку&#187; под 3% годовых
Жители небольших населенных пунктов смогут получить льготную ипотеку. Фото: https://pixabay.com

Льготная ипотека будет доступна тем, кто живет в сельской местности или небольших городах региона не менее года.

Об этом стало известно сегодня, 27 января. Обо всем сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территория» жители небольших населенных пунктов с населением до 30 тысяч человек смогут получить ипотеку под 3% годовых. Кандидат также должен работать недалеко от места жительства и иметь на руках не менее 30% от первоначального взноса за квартиру. Отмечается, что молодые специалисты и семьи смогут внести только 10%

Участниками программы станут жители Бокситогорска, Пикалево, Шлиссельбурга. Льготная ипотека будет доступна для ленинградцев, проживающих в Гатчинском районе. Полный список можно посмотреть на сайте комитета АПК правительства региона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена и шесть детей Ромы Жукова могут остаться на улице из-за долгов по ипотеке.

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