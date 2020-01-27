Деревня Верхние Мандроги с одним жителем перестанет существовать

Власти региона приняли решение о ликвидации населенного пункта, несмотря на зарегистрированного там одного человека.

Об этом стало известно сегодня, 27 января. Обо всем сообщает 47news. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал указ, согласно которому деревня Верхние Мандроги, находящаяся в Подророжском районе, перестанет существовать уже 30 января 2020 года. Ранее инициативу обсуждали в ЗакСе, большинство депутатов ее поддержали. Несмотря на то, что там зарегистрирован один человек, совсем скоро деревню ликвидируют. Совсем скоро наступит последний день населенного пункта. Какова будет дальнейшая судьба местного жителя – не совсем понятно.

Напоминаем, что все еще существует туристический комплекс – приезжим показывают деревянные дома, угощают традиционными лакомствами и катают на пароходах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Ленобласти смогут взять «сельскую ипотеку» под 3% годовых.