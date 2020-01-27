Особняк купца Мясникова продали с четвертого раза в Петербурге

Новый владелец приобрел здание за 550 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 27 января. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Согласно информации, особняк купца Мясникова, находящийся на улице Восстания, купила предприниматель Полина Зарецкая. Она купила объект за 550 миллионов рублей, здание не могли продать четыре раза.

Изначально особняк, состоящий из трех нежилых зданий, хотели продать более чем за миллиард рублей, но с каждым аукционом цена падала. Бизнесвумен собирается открывать там гостиничный комплекс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на московском аукционе картина Марка Шагала ушла за 10 млн рублей. Стартовая цена произведения, созданного художником в 1926 году, составляла 1 рубль. Отмечается, что организаторы аукциона принимали заочные ставки до фактического начала торгов.