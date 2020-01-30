Петербургский художник «посадил» в маршрутку гигантского осьминога

Петербургский художник &#171;посадил&#187; в маршрутку гигантского осьминога
Художник опубликовал работу в соцсети. Фото: instagram.com/solovyewadim

Художник Вадим Соловьев опубликовал на просторах соцсети новую работу, на сей раз посвященную неудобствам пеших прогулок по зимнему Петербургу.

На публикации в Instagram видна обычная городская маршрутка, из которой торчат щупальца осьминога.

«Куда едет этот гм-осьминог? Передал ли он за проезд? Выходит ли на следующей? Никто не знает. Но никто и не возмущается», — написал автор записи.

Примерно за два часа работа набрала больше трех тысяч отметок «мне нравится». Пользователи с восхищением отреагировали на кадр.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Бермудском треугольнике нашли корабль, пропавший почти 100 лет назад.

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