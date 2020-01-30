В Петербурге снизилось количество преступлений

Беглов уверен, что город можно назвать одним из самых безопасных в России.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ссылаясь на данные ГУ МВД. Он заявил, что за 2019 год на 100 тысяч человек пришлось 903 преступления – в стране этот показатель куда менее впечатляющий, целых 1379 преступлений на сто тысяч россиян. При этом подростки стали реже совершать правонарушения – количество снизилось на 20%, по сравнению с 2018 годом. Беглов отметил, что в Санкт-Петербурге провели около девять тысяч массовых мероприятий, почти все из них прошли без инцидентов. Он надеется, что в 2020 году все будет так же.

Следить за порядком помогают не только сотрудники правоохранительных органов, но и видеокамеры, коих установили за год около 35 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что преступника заставили отдать ТФОМС деньги, потраченные на потерпевшего.