Hyundai влетел в грузовик на «Коле»

Авария произошла на 95-м км трассы "Кола". Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Авария произошла на 95-м км трассы "Кола". Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. На 59-м км автодороги «Кола» Hyundai влетел в большегруз.

Авария произошла около 8 утра в понедельник, 3 февраля, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, 64-летний водитель Hyundai при левом развороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовиком.

В результате ДТП пострадали две пассажирки Hyundai 1955 и 1986 годов рождения. Женщин госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 2 февраля на автодороге «Кола» микроавтобус влетел в грузовик, перевозивший цемент. Водитель «ГАЗели» от полученных травм скончался.