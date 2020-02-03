Hyundai влетел в грузовик на «Коле»

Hyundai влетел в грузовик на &#171;Коле&#187;
Авария произошла на 95-м км трассы "Кола". Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. На 59-м км автодороги «Кола» Hyundai влетел в большегруз.

Авария произошла около 8 утра в понедельник, 3 февраля, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, 64-летний водитель Hyundai при левом развороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовиком.

В результате ДТП пострадали две пассажирки Hyundai 1955 и 1986 годов рождения. Женщин госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 2 февраля на автодороге «Кола» микроавтобус влетел в грузовик, перевозивший цемент. Водитель «ГАЗели» от полученных травм скончался.

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