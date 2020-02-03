Коммунальщиков показали старые фото, чтобы не убирать Русановскую

Коммунальщиков показали старые фото, чтобы не убирать Русановскую
На самом деле нет ни снега, ни морозов. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржец оставил заявку на уборку и получил странный ответ.

Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Об всем рассказал горожанин в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Мужчина рассказал, что оставил заявку на уборку на Русановской улицей на сайте «Наш Санкт-Петербург». Чиновники, отвечая на запрос, заверили, что сейчас невозможно прибраться из-за снега и промёрзшего грунта. К своему ответу они прикрепили прошлогодний снимок и заверили, что мусора не станет уже до 1 мая. Также чиновники пообещали, что при хорошей погоде уберут быстрей.

При этом пользователи отмечают, что на улице нет снега, а земля вряд ли моя промерзнуть в плюсовую температуру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка увидела гору строительного мусора под Митрофаньевским путепроводом.

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