У «Площади Восстания» скопились пожарные, полиция и скорая

У &#171;Площади Восстания&#187; скопились пожарные, полиция и скорая
Бомбу не нашли. Фото: https://vk.com/spb_today

Анонимы заминировали станцию метро, но спецслужбы так и не смогли отыскать бомбу.

Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Обо всем сообщили пользователи в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на время закрывали станцию метро «Площадь Восстания». Туда съехались пожарные машины, сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой помощи. Позже сообщили, что анонимы заявили о минировании подземки – именно поэтому петербуржцев не пускали на станцию. Спецслужбы не нашли ни одного опасного предмета.

Напоминаем, что недавно обещали подорвать «Владимирскую» – бомбу также не обнаружили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что анонимы пригрозили минированием судам и детским садам Петербурга. Помимо этого, в список «минеров» попало по меньшей мере 54 детских сада. Неизвестные выбрали детсады №1 №3, №41, №62, №75, №86, №87 и другие. Здания предстоит проверить на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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минирование площадь восстания
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