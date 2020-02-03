Бондаренко обещает проверять проблемные дома после жалоб горожан

В них будут наведываться каждый месяц.

Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Обо всем сообщает аппарат вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко. Он заявил, что петербуржцы активно рассказывают о проблемах, но с каждым месяцев обращений все меньше – это не может не радовать. Бондаренко заверил, что на данный момент проверены 46 управляющих компаний и ТСЖ. Из более чем тысячи адресов нарушения нашли в 93 домах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бондаренко прокомментировали первые дни зимней уборки в Петербурге. Он считает, что больше всего проблем в Василеостровском, Петроградском и Адмиралтейском районах.