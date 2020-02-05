Петербуржцев предупреждают о сильном морозном ветре

Петербуржцев предупреждают о сильном морозном ветре
Утром может быть метель. Фото: pixabay.com

Температура воздуха в четверг опустится до минус шести градусов.

О прогнозе на завтра, 6 января, сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, ссылаясь на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Горожан ожидает холодный день – небо заволочет тучами, температура опустится до минус шести градусов, а ветер разгонится до 18 метров в секунду. Спасатели просят петербуржцев быть осторожнее и постараться держаться подальше от хлипких конструкций. Дороги покроются тонкой коркой льда, так что и пешеходам, и автомобилистам надо быть внимательнее.

Также отмечается, что утром может выпасть снег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что погода в феврале в Петербурге будет стандартной. Отметим, что тепло в январе 2020 года побило все рекорды предыдущих метеонаблюдений, превысив стандартную среднемесячную температуру (-7,8 градусов) на 9,3 градуса и составило +1,5 градуса по Цельсию.

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