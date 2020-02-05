«Водоканал» не будет покупать техобслуживание за 105 млн

&#171;Водоканал&#187; не будет покупать техобслуживание за 105 млн
Предприятие не объяснило причины. Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

В чем причина выяснить пока не удалось.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Обо всем сообщается на сайте госзакупок. «Водоканал» отменил закупку на комплексное техническое обслуживание комплекса автоматизированного сбора, хранения, анализа, а также обработки сведений о потреблении воды для нужд учреждения стоимостью в 105 миллионов рублей. Что стало причиной такого решения – непонятно. К слову, аукцион объявили в конце 2019 года, он должен был завершиться только 11 февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что собакам, охранявшим Водоканал, найдут новую работу. Всего в ведении охранного предприятия находятся более 300 служебных собак

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
водоканал госзакупки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКК обязали выплатить долг за концерт Дженнифер Лопес
Улицы Петербурга очищают от снега
«Водоканал» не будет покупать техобслуживание за 105 млн
Беглов переживает за китайский народ
Ginza передумала открывать гастромаркет в Таврическом саду
В Петербурге задержали четырех мужчин, укравших у пенсионерки полмиллиона
В России прогнозируют подорожание смартфонов из-за коронавируса
СПбГУ и СПбГЭУ попросили китайских студентов остаться на каникулах