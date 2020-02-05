«Водоканал» не будет покупать техобслуживание за 105 млн

В чем причина выяснить пока не удалось.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Обо всем сообщается на сайте госзакупок. «Водоканал» отменил закупку на комплексное техническое обслуживание комплекса автоматизированного сбора, хранения, анализа, а также обработки сведений о потреблении воды для нужд учреждения стоимостью в 105 миллионов рублей. Что стало причиной такого решения – непонятно. К слову, аукцион объявили в конце 2019 года, он должен был завершиться только 11 февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что собакам, охранявшим Водоканал, найдут новую работу. Всего в ведении охранного предприятия находятся более 300 служебных собак