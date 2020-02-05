Улицы Петербурга очищают от снега

Улицы Петербурга очищают от снега
В город пришла долгожданная зима. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Наконец в город пришла долгожданная и настоящая зима. Коммунальщки принялись за работу.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Коммунальные службы принялись к уборке снега после того, как улицы замело долгожданными осадками. Некоторые дороги чистят при помощи снегоуборочных местах, а труднодоступные места приходится убирать вручную. Со снегом борются всеми способами, чтобы уже к утру петербуржцы смогли без проблем добраться до учебы или работы.

Напоминаем, что зима прошлого года выдалась одной из самых снежных – тогда горожане жаловались на некачественную уборку, жертвами которой стали десятки человек. Эта же зима стала одной из самых теплых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что погода в феврале в Петербурге будет стандартной. В первой половине февраля температура будет колебаться от -4 до -10 градусов в течение суток.

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