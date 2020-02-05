Из-за ветра уровень воды в Неве поднялся на 147 см

Из-за ветра уровень воды в Неве поднялся на 147 см
Дамбу закрыли до утра четверга. Фото: Google View

Затворы дамбы закрыли из-за угрозы наводнения.

Об этом стало известно 5 февраля. Обо всем сообщается на сайте Комплекса защитных сооружений Петербурга. Уровень воды этой ночью поднялся до отметки в 147 сантиметров. По предварительных данных, всему виной сильный ветер, который гонит воду в Неву. Предвидев это, КЗС закрыли затворы дамбы как минимум до четырех утра четверга. Откроют ли их – зависит от погодных условий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на дамбе после массового ДТП с грузовиками образовалась пробка. В результате госпитализировали двух человек в состоянии средней тяжести, а на участке дороги затор — десятки автомобилей стояли в пробке несколько часов.

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дамба нева
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