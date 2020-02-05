Рейс из Петербурга в Екатеринбург задержали без объяснения причин

Вылет судна состоится на три часа позже.

Об этом стало известно 5 февраля. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково. Пассажиры, желающие улететь из Северной столицы в Екатеринбург, смогут покинуть город только 3 часа утра, хотя самолет должен был вылететь в 23:50. С чем связана задержка в три часа – непонятно. Возможно, всему виной обильные осадки в виде снега.

Напоминаем, что во вторник в Пулково отменили сразу четыре рейса. Причины также до сих пор не сообщаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что застрявшего в Пулково иностранца пустили через границу. Он просидел в транзитной зоне больше суток.