В Петербурге чиновницу подозревают в заключении лжеконтрактов по ремонту школ

В Петербурге чиновницу подозревают в заключении лжеконтрактов по ремонту школ
Женщину пока не арестовали. Фото: Pixabay

Вопрос об аресте пока не решен.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Обо всем сообщили в СК РФ по Санкт-Петербургу. Начальницу сектора отдела образования в Калининском районе Татьяну Светушкову подозревают в получении многомиллионной взятки. Она заключила договор со строительной компанией только после получения вознаграждения в размере 7,5 миллиона рублей. Вместе со Светушкиной задержаны представители подрядчиков.

Говорится, что чиновница могла брать взятки далеко не один раз. Пока что выясняются обстоятельства дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудника «Тихвинских электрических сетей» подозревают в получении взятки. За деньги подозреваемый оказал содействие в проводимых ПАО «Ленэнерго» аукционах, а также при заключении договоров и приеме выполненных работ. Деньги были перечислены на счет его жены.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
взятка чиновница
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти работодатели должны сотрудникам более 200 млн рублей
Жителям Ленобласти обещают резкое похолодание
«Зенит» разгромил «Сабуртало» на тренировочных сборах
В Петербурге не стали наказывать лжеминера-инвалида
В Петербурге чиновницу подозревают в заключении лжеконтрактов по ремонту школ
В Петербурге госпитализировали китайца с подозрением на коронавирус
Путин считает невозможным «расселение» вузов из Петербурга и Москвы
В ДТП на Ириновском пострадал пьяный мужчина