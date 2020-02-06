В Петербурге чиновницу подозревают в заключении лжеконтрактов по ремонту школ

Вопрос об аресте пока не решен.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Обо всем сообщили в СК РФ по Санкт-Петербургу. Начальницу сектора отдела образования в Калининском районе Татьяну Светушкову подозревают в получении многомиллионной взятки. Она заключила договор со строительной компанией только после получения вознаграждения в размере 7,5 миллиона рублей. Вместе со Светушкиной задержаны представители подрядчиков.

Говорится, что чиновница могла брать взятки далеко не один раз. Пока что выясняются обстоятельства дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудника «Тихвинских электрических сетей» подозревают в получении взятки. За деньги подозреваемый оказал содействие в проводимых ПАО «Ленэнерго» аукционах, а также при заключении договоров и приеме выполненных работ. Деньги были перечислены на счет его жены.