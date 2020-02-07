В Петербурге новая станция метро появится в 2022 году

Смольный озвучил приблизительные даты и порядок, в которых будет происходить открытие новых станций петербургского метрополитена.

Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, следующая новая станция откроется в городе не раньше, чем в 2022 году. Тогда планируется ввести в эксплуатацию станцию «Горный институт» в Василеостровском районе. Она будет продолжать «оранжевую ветку» и станет ее конечной станцией.

Следом, в 2025 году, должны открыть станцию «Театральная» на той же линии, между «Спасской» и «Горным институтом». Ее откроют в Адмиралтейском районе, неподалеку от Мариинского театра.

В тот же год в Петербурге намерены открыть станцию «Планерная» в Приморском районе города. Она будет расположена на «зеленой линии». Также в 2025 году откроют станцию «Шуваловский проспект» на «фиолетовой ветке» в Приморском районе.

Первые две станции Красносельско-Калининской линии, согласно планам, откроют не раньше 2023 года. Затем планируется открытие «Броневой», «Заставской» и «Боровой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга пересмотрели бюджет на строительство метро.