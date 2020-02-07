Ленинградцы увидели три солнца на небе

Гало - природное явление, возникающее зимой, весной и иногда летом. Фото: группа "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/ ВК

Гало - природное явление, возникающее зимой, весной и иногда летом. Фото: группа "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/ ВК

Необычное явление называется гало – иногда оно возникает зимой.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Три солнца заметили после северного сияния – это природное явление возникает зимой из-за кристаллов льда в перистых облаках на высоте до 10 километров над землей. Иногда гало видят и весной, и летом, но по другим причинам.

На снимках, которые выложили свидетели, видно три небесных светила. Ленинградцы восхищаются красивым зрелищем.

«В Ленинградской области поймали северное сияние. Волны ярко-зеленых сполохов прокатились по небу над Ладожским озером. Снимки наглядно демонстрируют как они перемещались в течение часа»,

— писали очевидцы северного сияния.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что северное сияние заметили над Ладожским озером.