Ленинградцы увидели три солнца на небе

Необычное явление называется гало – иногда оно возникает зимой.
Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Три солнца заметили после северного сияния – это природное явление возникает зимой из-за кристаллов льда в перистых облаках на высоте до 10 километров над землей. Иногда гало видят и весной, и летом, но по другим причинам.
На снимках, которые выложили свидетели, видно три небесных светила. Ленинградцы восхищаются красивым зрелищем.
«В Ленинградской области поймали северное сияние. Волны ярко-зеленых сполохов прокатились по небу над Ладожским озером. Снимки наглядно демонстрируют как они перемещались в течение часа»,
— писали очевидцы северного сияния.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что северное сияние заметили над Ладожским озером.