Назван самый безопасный район Петербурга

На улицах совершили 12 тысяч преступлений за 2019 год. Фото: Pixabay

На улицах совершили 12 тысяч преступлений за 2019 год. Фото: Pixabay

Меньше всего преступлений было совершено в Приморском районе.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Всего за 2019 год был совершено 12 тысяч уличных преступлений – большая часть из них в Невском районе, то есть более 1,6 тысяч. Жителям Приморского района повезло намного – по улицам можно гулять спокойно, так как его признали самым безопасным в Петербурге.

Напоминаем, что в Северной столице уровень преступности ниже, чем в среднем по России – всего 903 преступления на 100 тысяч человек против 1379.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы всё чаще паркуют машины в опасных местах. В список адресов опасных адресов попал проспект Стачек, дом 99, литера А.