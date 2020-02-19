Суд Петербурга начал рассмотрения дела об убийстве лгбт-активистки Григорьевой

Предварительное заседание по делу об убийстве лгбт-активистки Елены Григорьевой было рассмотрено сегодня, 19 февраля, в Московском районном суде. Об этом gazeta.spb.ru сообщила ЛГБТ-группа «Выход»

После убийства Григорьевой летом 2019 года общественность настаивала на рассмотрение всех мотивов убийства. Возможно, причиной для этого стала деятельность убитой как лгбт-активистки. Но полиция тогда рассматривала исключительно «бытовой» характер преступления. Следственный комитет Петербурга обещал проверить доводы неравнодушных активистов, но делать этого не стал.

Тимур Булатов, известный как «борец с геями» агрессивно высказывался об убитой. Его алиби не было проверено. Не проверили и гомофобный сайт «Пила», хотя на нём был опубликован список людей, на которых объявлена охота.

Также, не проверили и алиби Николая Грачева, на которого за месяц до гибели Григорьева подавала заявление в полицию, в связи с изнасилованием и угрозой расправы. В своём интервью позже он рассказал, что его «подбесило» поведение активистки, и он хотел «разогнать эту гей-тусовку».

Если материалов дела будет достаточно для его рассмотрения, то будет назначена дата слушания. В другом случае, дело вернется прокурору.

Представители ЛГБТ-группы «Выход» будут добиваться поиска и наказания преступника, который совершил убийство. Помимо этого, в суде они будут настаивать на том, что следствие работало неэффективно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В МВД подтвердили, что убитая активиста Григорьева часто обращалась в полицию.