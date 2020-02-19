Заезды на КАД перекрыли. Путин покидает Петербург

Президент выехал в Пулково, из-за чего по некоторым дорогам нельзя проехать.

Об этом стало известно сегодня вечером, 19 февраля. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте», а также перекрытие дорог можно отследить на различных сервисах. Все заезды на КАД временно недоступны для петербуржцев, то же касается Пулковского шоссе и Московского.

Петербуржцы привыкли, что после приезда Путина образовываются дополнительные пробки и автомобилистам приходится лишний раз перестраивать маршруты.

Напоминаем, что Путин приезжал, чтобы почтить память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Он возложил цветы к его памятнику и посетил концерт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил, что для Петербурга не жалко денег. Президент хочет, чтобы в городе появился арт-парк, пускай даже и дорогой.