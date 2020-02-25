В Петербурге закрывают дамбу, но не из-за наводнения

Погода постепенно налаживается – ветер гуляет по городу со скоростью 11 метров в секунду.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Обо всем сообщили на сайте КЗС. Затворы дамбы собираются закрывать, на этот раз не из-за наводнения, а из-за проверки работы электронных систем управления и гидромеханического оборудования. При этом движение автомобилей ограничивать не собираются. По предварительным данным, специалисты закончат в шесть часов вечера.

Напоминаем, что в последние дни в Санкт-Петербурге дул сильный ветер, поэтому городу грозило наводнение. Сейчас же непогода отступает – он дует со скоростью 11 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге штормовой ветер сорвал козырёк ларька — пострадала девушка. На место происшествия прибыла скорая помощь, пострадавшей оказали необходимую первую помощь и доставили в ближайшее медицинское учреждение.