Жителей Петербурга предупредили о снеге в четверг

Температура опустится ниже нуля – до минус двух градусов.

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать 27 февраля, в четверг. Ночью похолодает до минус шести градусов, а днем будет чуть теплее – столбик термометра поднимется до нуля. При этом по Санкт-Петербургу разгуляется ветер со скоростью до 11 метров в секунду, сообщили в главном управлении МЧС России по городу. Спасатели просят горожан быть осторожнее и обходить стороной хлипкие конструкции.

Также петербуржцы могут увидеть небольшой снег, но в темное время суток. Вряд ли осадки сильно повлияют на ситуацию на дорогах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. Первая неделя марта обещает быть облачной и не порадует петербуржцев заморозками.