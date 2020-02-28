Прокуратура нашла нарушения в общежитие у метро «Московская»

Общежитие у станции метро «Московская» находится в ненадлежащем состоянии. Нарушения выявили прокуратура Московского района и Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Петербурга.

Общежитие на праве собственности принадлежит АО «Мехзавод». Комнаты в нем предоставлялись работникам в качестве служебного жилья, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Проверка показала, что несмотря на прекращение трудовых отношений со всеми жильцами, меры по расселению общежития АО «Мехзавод» не приняло.

Помимо этого, в здании выявлены следы протечек, разрушения штукатурного слоя, оголение кирпичной кладки на стенах и потолке и другие нарушения.

В адрес генерального директора организации внесено представление об устранении нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ негативно оценила содержание 39% фасадов зданий Петербурга.