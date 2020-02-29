Боярский снова нарушает правила парковки

На этот раз «Дартаньян» оставил свой Mersedes на втором Зимнем мосту в Петербурге.

Еще совсем недавно жители города сообщали о том, что Боярский припарковал свой автомобиль на набережной реки Мойки. Он заехал на тротуар.

В ночь на 29 февраля очевидец сообщил об очередном нарушении Боярского. Об этом сообщает Фонтанка. Автомобиль простоял у обочины второго Зимнего моста всю ночь. Примечательно, что этот адрес находится рядом с его домом, видимо, актер очень туда торопился.

И таких случае за Боярским числится много. И совсем непонятно, чем же он руководствуется, раз за разом нарушая правила и мешая передвижению пешеходов и транспорта.

Напомним, осенью актер припарковался на встречной полосе на Невском проспекте. После, ему выписали за это несколько штрафов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боярский начал год с нарушения ПДД.