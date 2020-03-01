Владельца «Семьи» и Spar признали банкротом

Владельца «Семьи» и Spar признали банкротом
Иски против компании подали четыре компании. Фото: pixabay.com

В общей сложности закрылось 141 магазин, которые выставили на продажу.

Об этом стало известно сегодня, 1 марта. Обо всем сообщает АБН, ссылаясь на собственные источники. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал компанию «ТД Интерторг», владеющую сразу несколькими сетями магазинов, банкротом из-за больших долгов. Напоминаем, что впервые информация о финансовых проблемах появилась осенью прошлого года, а уже к концу декабря сумма перевалила за три миллиарда рублей. Тогда владелец «Семьи», «Идеи» и Spar начал распродавать недвижимость.

В ночь на 31 декабря генерального директора компании задержали, он хотел покинуть страну. Иски против «ТД Интерторг» подали четыре стороны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы разбирают остатки товаров в последнем супермаркета Spar. Полки супермаркета практически опустошены. Осталось еще немного детских игрушек, пластиковой посуды и перчаток.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
банкротство суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ленинградцу выбили глаз в одном из кафе Кингисеппского района
Кокорин забил первый гол за «Сочи»
Петербуржцы увидели, как коммунальщики прячут снег под припаркованные авто
Ким Бодния сыграет наставника Геральта в сериале «Ведьмак»
Владельца «Семьи» и Spar признали банкротом
В Ленобласти проведут первый фестиваль Выборгского кренделя
Opel сбил маму с двумя детьми на Просвещения
У еще одного человека диагностировали коронавирус в Белоруссии