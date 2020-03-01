Владельца «Семьи» и Spar признали банкротом

В общей сложности закрылось 141 магазин, которые выставили на продажу.

Об этом стало известно сегодня, 1 марта. Обо всем сообщает АБН, ссылаясь на собственные источники. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал компанию «ТД Интерторг», владеющую сразу несколькими сетями магазинов, банкротом из-за больших долгов. Напоминаем, что впервые информация о финансовых проблемах появилась осенью прошлого года, а уже к концу декабря сумма перевалила за три миллиарда рублей. Тогда владелец «Семьи», «Идеи» и Spar начал распродавать недвижимость.

В ночь на 31 декабря генерального директора компании задержали, он хотел покинуть страну. Иски против «ТД Интерторг» подали четыре стороны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы разбирают остатки товаров в последнем супермаркета Spar. Полки супермаркета практически опустошены. Осталось еще немного детских игрушек, пластиковой посуды и перчаток.