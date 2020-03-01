Петербуржцы увидели, как коммунальщики прячут снег под припаркованные авто

Петербуржцы увидели, как коммунальщики прячут снег под припаркованные авто
Под припаркованным авто скопилось много снега. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В городе неожиданно выпали осадки, но дворники применили смекалку.

Об этом стало известно сегодня, 1 марта. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Необычный способ утилизации снега заметили в одном из дворов города – дворники, убираясь, решили спрятать осадки прямо под припаркованные машины.

На видеозаписи, которую опубликовали в интернете, запечатлен весь процесс. Непонятно, где именно все произошло и какова была реакция у владельцев автомобилей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителей Ленобласти ждут гололедица и мокрый снег в начале весны. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

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