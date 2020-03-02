Петербуржцы рассказали о мошенниках на ЗСД: просят денег, жалуются на поломку, кидаются под колеса

Они выбегают на дорогу, кидаясь под колеса, и просят финансовой помощи. При этом топливом брать отказываются.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Обо всем пишут пользователи в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Первый пост о мошенничестве появилась пару часов назад – автор рассказал, что на Левашовском шоссе, перед заездом на ЗСД, стоит черная «Тойота». Владельцы машины просят других автомобилистов дать им денег, так как что-то сломалось. Другие подозрительные личности орудуют на ЗСД возле Дачного. Люди говорят, что закончился бензин, но топливо брать отказываются – ждут именно наличку.

«Я тоже только что там проезжала, кинулись к машине, но я не остановилась»,

— делится одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти мошенник обманул пенсионерку на миллион рублей, представившись сотрудником банка.