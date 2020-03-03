Дрезденский бал осенью вернется в Санкт-Петербург

Дрезденский бал осенью вернется в Санкт-Петербург
В 2019 году Дрезденский бал впервые состоялся вне Германии. В этом году Петербургу снова повезло. Фото: gov.spb.ru

В прошлом году он уже проходил в Петербурге и очень понравился гостям представления.

Договоренности удалось достигнуть на сегодняшней встрече губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с президентом Дрезденского бала Ханса-Йоахима Фрая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на Неве.

Представления состоятся в сентябре. Беглов отметил, что Петербург обеспечит безопасность мероприятий и окажет всяческую поддержку.

Фрай рассказал, что программа будет посвящена 75-летию окончания Второй мировой войны. Выступления известных музыкантов и оперных артистов состоятся в Михайловском театре и филармонии имени Шостаковича.

Примечательно, что представления намерены провести и на открытых площадках, куда будет обеспечен бесплатный вход всем желающим. Предложенные открытые пространства включают в себя Театральную площадь и Павловский парк.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге впервые пройдет Дрезденский бал.

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