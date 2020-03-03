В России работают над созданием полицейского броневика

В России работают над созданием полицейского броневика
Бронетранспортер "Атлет". Фото: кадр из видео youtube

Генеральный директор «Военно-промышленной компании» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий объявил о разработке нового полицейского бронетранспортера в России.

Как сообщает РИА Новости, новый полицейский броневик впервые покажут публике в этом августе на форуме «Армия-2020».

По словам Красовицкого, новая машина будет ориентирована в основном на экспорт в зарубежные страны. Официальным названием броневика стало «Специальная бронированная машина ВПК-23136 с использованием элементов бронированной машины «Атлет». Он отметил, что бронированная машина будет иметь несколько назначений.

Гендиректор ООО «ВПК» также напомнил, что испытания двух опытных образцов «Атлета» подошли к концу, а испытания нового бронетранспортера пройдут в марте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ростех» и его новая разработка составят конкуренцию бизнесу Василия Кичеджи.

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