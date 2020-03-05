В опечатанных квартирах на Ремесленной не нашли «нелегалов»

Местные жители уверяют, что в здании проживают гастарбайтеры с детьми.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Обо всем сообщает Жилищный комитет, сотрудники которого отправились на Ремесленную улицу в дом, признанный аварийным и непригодным для проживания. Дело в том, что петербуржцы жаловались на «нелегалов», проживающих в покинутых квартирах. В ведомстве уверяют, что найти факты, подтверждающие это, не удалось, так как даже на входных дверях сохранились соответствующие указатели.

Напоминаем, что в доме проживали 62 семьи, часть из которых до сих пор отказываются съезжать. Тем временем, 30 из них отпраздновали новоселье, оставшиеся жалуются на мигрантов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино мигрант приставал к 13-летней девочке. Наряд ППС полиции задержал безработного 20-летнего приезжего из Средней Азии.