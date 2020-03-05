Елин расстроился из-за отмены ПМЭФ, но с решением согласен

Вице-губернатор Петербурга отметил, что для города мероприятие значит многое.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Обо всем рассказали в Смольном. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин прокомментировал решение об отмене Петербургского международного экономического форума в 2020 года. Он назвал новость не самой приятой, но полностью согласен с теми, кто так решил. Елин заверил, что мероприятия в Северной столице ждут всегда как премьеры спектакля – но, видимо, не в этом году.

В правительстве также подчеркнули, что город активно готовился к ПМЭФ, но нельзя подвергать опасности жизни гостей города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ПМЭФ, который должен был состоятся летом, отменили из-за коронавируса. В следующий раз мероприятие пройдет разве что в 2021 году.