Обрезка деревьев в Колпино возмутила местных жителей

Саму процессу назвали «варварской». Об этом сообщает очевидец данных работ Комитета по благоустройству, который опубликовал пост с фотографией «столбления» в группе «Колпинский район» в социальной сети «Вконтакте». Обрезка была организована на набережной Комсомольского канала.

Отмечается, что подобная процедура проводилась с деревьями и ранее, но «тогда они все-таки выжили».

В комментариях не все согласны с категоричным мнением автора записи. Кто-то усомнился в его знаниях о том, как правильно нужно ухаживать за деревьями. Знающие люди сообщали, что это всего лишь омолаживающая обрезка, которая помогает сформировать новую крону у деревьев, уменьшая его размер. Другие же пользователи поделились тем, не понимают практику срезки всего под ноль, в том числе и кустов, вспоминая при этом как все зелено выглядело раньше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по благоустройству Петербурга покажет зимнюю уборку без снега.