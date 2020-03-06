Изолированным студентам Мечникова привезут 500 кг фруктов

Студенты института имени Мечникова, закрытые из-за коронавируса в общежитии на карантин, получат полтонны свежих фруктов. Им привезут бананы, апельсины, ананасы и манго.

Акцию проведет служба доставки «Самокат», пишет «Мойка78». Таким образом компания рассчитывает поддержать студентов, оказавшихся на карантине. В общежитии, по последним данным, заперты 700 человек.

Изолировать студентов пришлось после того, как у их сокурсника из Италии выявили коронавирус COVID-19. Студент госпитализирован в Клиничискую инфекционную больницу имени Боткина.

Учебный процесс, несмотря на карантин, продолжается. Студентов перевели на дистанционное обучение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с признаками ОРВИ госпитализировали 64 человека. Все они вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран.