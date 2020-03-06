Сразу два водителя пытались провезти сигареты из Петербурга в Финляндию

Сразу два водителя пытались провезти сигареты из Петербурга в Финляндию
Сигареты отправили на экспертизу. Фото: Pixabay

Один прятал их в чемодане, а другой – под обшивкой автомобиля.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Выборгская таможня не дала петербуржцу переправить в Финляндию сразу 10 тысяч упаковок с табачными изделиями, которые он спрятал под обшивкой машины. Весь товар изъяли и отправили на экспертизу, а в отношении нарушителя возбудили административное дело.

Второй инцидент случился на пропускном пункте «Торфяновка». Мужчина спрятал табак в чемодан, не пожелав задекларировать товар. Теперь ему тоже придется отвечать по закону.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мартовские праздники ожидаются пробки на границах с Финляндией и Эстонией. Количество желающих пересечь границу увеличивается в несколько раз по сравнению с запланированными возможностями пропускных пунктов.

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