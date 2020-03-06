Петербургское метро украсили к Международному женскому дню

Петербургское метро украсили к Международному женскому дню
Станции украсили к 8 марта. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В вагонах и на станциях появились праздничные плакаты.

Об этом стало известно сегодня, шестого марта. Обо всем рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». Вагоны и станции подземки украсили к Международному женскому дню праздничными плакатами. В общей сложности их размещено 350 штук. Есть также крупные плакаты, которые можно увидеть в лайтбоксах на верхних и нижних эскалаторах.

В вестибюлях станций также показывают поздравительный ролик, посвященный 8 марта. Его демонстрируют 22 раза в день.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вице-губернатор Бондаренко на 8 марта отправился в Голландию изучать мусор в неожиданной компании.

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8 марта метро
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