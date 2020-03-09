Начало рабочей недели порадует петербуржцев солнцем и теплом

Начало рабочей недели порадует петербуржцев солнцем и теплом
Воздух прогреется до плюс 6 градусов. Фото: Pixabay

Петербуржцев в начале недели ждет теплая и солнечная погода.

Согласно данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 9 марта, воздух прогреется до плюс 6 градусов, осадков не ожидается. Асфальт покроется тонким льдом. Атмосферное давление будет повышаться.

На следующий день будет прохладнее на один градус.

Однако в МЧС по Петербургу предупредили, что уже 11 марта ожидаются дожди, температура не изменится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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