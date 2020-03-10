Перечислены самые ненавистные женщины России

Восьмое место рейтинга заняла телеведущая Виктория Боня, которую упрекают во вранье после расставания с миллионером.

Об этом стало известно 9 марта. Список самых бесящих женщин России составило издание «Экспресс газета». В него попали восемь россиянок – на последнем месте оказалась телеведущая Виктория Боня, а на седьмом – «Мисс Россия-2003». Викторию Лопыреву часто осуждают за многое – за любовь к вредной еде, за странные отношения с сыном и другие «грехи».

На строчке ниже – ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, частенько оказывающаяся в центре скандалов в социальных сетях. Актриса Кристина Асмус после съемок в «Тексте» тоже не перестает отбиваться от хейтеров, а певица Светлана Лобода получает порцию негатива за плагиат и различные слухи об ориентации.

Тройку лидеров открывает телеведущая Ксения Собчак – она совершает эпатажные поступки и резко высказывается, за что люди ее и недолюбливают. Второе место досталось продюсеру Яне Рудковской, которая часто публично ссорится с кем-то. Первое же место журналисты отдали певице и телеведущей Ольге Бузовой, чьи промахи и неудачи всегда замечают охотней побед.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пение Ольги Бузовой без фонограммы не вызвало восторга поклонников.