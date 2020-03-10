Петербуржцев ожидают тепло и дождь во вторник

Во вторник, 10 марта, погоду в Петербурге определит атлантический циклон, который придет на смену антициклону.

Петербуржцев сегодня ожидает облачная погода. Во второй половине дня пройдут дожди, сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Воздух прогреется до плюс 8 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

По словам синоптика, рекорд максимальной температуры для 10-го марта в Петербурге был установлен в 2008 году и составляет плюс 8,7 градуса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.