Петербург отмывают от грязи, соли и песка после теплой зимы

Петербург отмывают от грязи, соли и песка после теплой зимы
Невский проспект начали приводить в порядок. Фото: Baltphoto

В первую очередь в порядок приведут Невский проспект.

Об этом стало известно 10 марта. Обо всем сообщает комитет по благоустройству. Еще с февраля петербуржцы просили приступить к уборке, так как пыльные бури мешали им нормально дышать. Для начала взялись за Невский проспект – его отмоют от грязи специальными водяными пистолетами. Благодаря сильному напору воды, она отстает от дороги и тротуаров и утекает прямо в канализацию. Отмечается, что из-за отсутствия снега грязи в 2020 году скопилось больше обычного.

В ведомстве уверяют, что во время уборки используется чистая вода, так как она испаряется и этим потом дышат люди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российский поезд для уборки снега впечатлил финнов. Финны постараются узнать, подойдет ли российское оборудование для улучшения техобслуживания железных дорог в стране.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
комитет по благоустройству невский проспект уборка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Многодетной семье из Ленобласти помогли починить автомобиль
Второй человек в мире смог излечиться от ВИЧ
В Петербурге не собираются переносить сроки проведения Евро-2020
Жительницы Петербурга чаще других получают виртуальные подарки в соцсетях
Петербург отмывают от грязи, соли и песка после теплой зимы
Стало известно, почему на второй линии метро Петербурга не увеличат ...
«Аэрофлот» вернет деньги за билеты в Италию и Израиль
В Сестрорецке вандал громил битой особняк Витцеля