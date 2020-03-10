Петербург отмывают от грязи, соли и песка после теплой зимы

В первую очередь в порядок приведут Невский проспект.

Об этом стало известно 10 марта. Обо всем сообщает комитет по благоустройству. Еще с февраля петербуржцы просили приступить к уборке, так как пыльные бури мешали им нормально дышать. Для начала взялись за Невский проспект – его отмоют от грязи специальными водяными пистолетами. Благодаря сильному напору воды, она отстает от дороги и тротуаров и утекает прямо в канализацию. Отмечается, что из-за отсутствия снега грязи в 2020 году скопилось больше обычного.

В ведомстве уверяют, что во время уборки используется чистая вода, так как она испаряется и этим потом дышат люди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российский поезд для уборки снега впечатлил финнов. Финны постараются узнать, подойдет ли российское оборудование для улучшения техобслуживания железных дорог в стране.