В среду петербуржцев ожидает тёплая, но дождливая погода

В среду, 11 марта, в Петербурге ожидается теплая, но дождливая погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью столбик термометра будет показывать от плюс 2 до плюс 4 градусов, днем потеплеет до плюс 7 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.