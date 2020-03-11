В среду петербуржцев ожидает тёплая, но дождливая погода

В среду петербуржцев ожидает тёплая, но дождливая погода
В городе ожидается дождь. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В среду, 11 марта, в Петербурге ожидается теплая, но дождливая погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью столбик термометра будет показывать от плюс 2 до плюс 4 градусов, днем потеплеет до плюс 7 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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