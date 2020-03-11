Циклон принесет в Петербург аномальное тепло

Петербуржцев сегодня ждет аномально теплая погода. В среду, 11 марта Петербург накроет теплая часть приближающегося с запада циклона.

Ожидается облачная теплая, но дождливая погода, сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

В Петербурге воздух прогреется до плюс 8 градусов, в Ленобласти столбик термометра будет показывать от +4 до +9 градусов. По словам синоптика, такие показатели на 8-9 градусов выше климатической нормы. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.