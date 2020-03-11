В Петербурге трамваи №7 и №24 изменят маршруты из-за работ на водопроводе

Из-за проведения работ на сетях водопровода с 12:00 11 марта 2020 закрывается трамвайное движение по Херсонской улице, у дома №39.

Трамвай №7 начнет движение от конечной станции «Проспект Солидарности» и проследует по действующей трассе до конечной станции «Невский завод», сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Маршрут трамвая №24 начнется от конечной станции «Рыбацкое» по действующей трассе до конечной станции «Невский завод».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге с 9 по 22 ноября закрывается движение трамваев по проспекту Испытателей. Работы затронут участок от Коломяжского проспекта до Светлановской площади.