В Петербурге трамваи №7 и №24 изменят маршруты из-за работ на водопроводе

В Петербурге трамваи №7 и №24 изменят маршруты из-за работ на водопроводе
Изменятся маршруты трамваев №№ 7, 24. Фото: Baltphoto

Из-за проведения работ на сетях водопровода с 12:00 11 марта 2020 закрывается трамвайное движение по Херсонской улице, у дома №39.

Трамвай №7 начнет движение от конечной станции «Проспект Солидарности» и проследует по действующей трассе до конечной станции «Невский завод», сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Маршрут трамвая №24 начнется от конечной станции «Рыбацкое» по действующей трассе до конечной станции «Невский завод».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге с 9 по 22 ноября закрывается движение трамваев по проспекту Испытателей. Работы затронут участок от Коломяжского проспекта до Светлановской площади.

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