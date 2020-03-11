В Петербурге сформировали автобусные маршруты

Первые закупки уже готовы к размещению на сайте государственных закупок.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок». 27 закупок с автобусными маршрутами уже сформированы и будут в скором времени опубликованы на сайте госзакупок. На данный момент уже удалось закупить 248 маршрутов, которые будут проходить в центре города и в районах новостроек. Осталось 15 закупок по 122 маршрутам.

Напоминаем, что власти города хотят избавиться от маршруток и поэтому занялись развитием социально-ориентированных рейсов. Все изменения будут внесены с учетом пожелание петербуржцев, а на всех маршрутах разрешат использовать городские льготы и расплачиваться карточками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге трамваи №7 и №24 изменят маршруты из-за работ на водопроводе. Из-за проведения работ на сетях водопровода с 12:00 11 марта 2020 закрывается трамвайное движение по Херсонской улице, у дома №39.