Строительный мусор с территории СКК вывезли на пустырь

Смольный пообещал провести расследование и выявить нарушителей.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию. По предварительным данным, строительный мусор с территории разрушенного петербургского СКК вывезли не на полигон, а на пустырь на Рощинской улице.

Власти пообещали разобраться в инциденте – для этого будут взяты пробы строительных грунтов. В случае чего в отношении нарушителей возбудят дело и привлекут их к ответственности.

Напоминаем, что здание СКК обрушился во время демонтажа крыши. В результате погиб один из рабочих, завалы до сих пор разбирают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург не намерен расторгать концессионное соглашение со «СКА-Арена» из-за обрушения СКК. Привлечение к ответственности виновных в трагедии при обрушении здания, должно рассматриваться в рамках расследования соответствующего уголовного дела.