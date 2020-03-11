В Ленобласти отремонтируют дом, в котором бывала няня Пушкина

В Ленобласти отремонтируют дом, в котором бывала няня Пушкина
Музей работает с середины 1970-х. Фото: Википедия

На эти цели потратят 1,2 миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщается на сайте госзакупок. В Ленинградской области объявили конкурс, в рамках которого ищут подрядчика для ремонта регионального памятника «Дом, где бывала няня Пушкина — Арина Родионовна» в поселке Кобрино. На его восстановление готовы выделить 1,2 миллиона рублей. За эти деньги компания должна устранить биоповреждения деревянных конструкций дома.

Напоминаем, что музей крестьянского быта был открыт в 1974 году. Многие люди, поживавшие там, остаются в полном восторге и отмечают, что объект находится в хорошем состоянии. Тем не менее, дом хотят отреставрировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК изучит данные о некачественной реставрации крепости Копорье в Ленобласти.

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