В школе Приморского района сделали пункт приема информации со спутниками Земли

Это единственное учебное заведение с такой установкой во всем городе.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем сообщает телеканал «Санкт-Петербург». В школе №58 начинает работу пункт приема информации с метеорологических спутников Земли. Больше таких нет ни в одном заведении в городе. Отмечается, что пункт установили на крыше школы – проект реализовали вместе с Военно-космической академией имени Можайского.

Позже благодаря установке школьники смогут связываться с космонавтами, находящимися на борту МКС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия предложит соблюдать правила «дорожного движения» и в космосе. Эти меры будут весьма кстати, ведь скоро компания SpaceX запустит 11 тысяч спутников, а британская компания OneWeb планирует к запуску 648 спутников.