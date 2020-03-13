Петербуржцев ожидают мокрый снег и дождь

Петербуржцев ожидают мокрый снег и дождь
В городе ожидается дождь. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В пятницу, 13 марта, на погоду в Петербурге повлияет тыловая, холодная часть ушедшего на восток циклона.

Петербуржцев ожидает облачная погода. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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