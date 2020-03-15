«Хотите, чтобы я в окно вышла?»: блогер Диденко встала на подоконник с детьми

Instagram-блогер Екатерина Диденко, чей муж погиб на вечеринке с сухим льдом, пожаловалась на агрессию в социальных сетях.

Вдова рассказала, что устала от потока негатива. Молодую мать упрекают в том, что из-за нее погибли трое молодых людей. В ответ на гневные сообщения 29-летняя «аптечная ревизорро» показала, что готова решиться на отчаянный шаг. Девушка с детьми в руках встала на кресло, а затем шагнула на подоконник.

«Вы хотите, чтобы я в окно вышла?» — спросила Диденко у подписчиков.

Однако вскоре после этого Диденко опубликовала вторую запись.

«Не дождетесь», — написала она.

Блогер призвала подписчиков не спешить с выводами из информации, выкладываемой в соцсетях. И добавила, что многих вещей не может рассказать, поскольку подписала расписку о неразглашении, как и остальные участники трагической вечеринки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова оскорбила женщин после вечеринки в ресторане с сухим льдом.