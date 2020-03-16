Жителей Петербурга ожидают снег и дождь

В понедельник, 16 марта петербуржцев ждет снег, который сменится дождем.

Синоптическую ситуацию в атмосфере над городом будет определять атмосферный фронт, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Петербуржцев ожидает облачная погода. Выпадет снег, переходящий в мокрый снег. Местами пройдут дожди.

По словам синоптика, температурный фон окажется на 2…3 градуса выше климатической нормы.

Днем воздух прогреется до плюс 4 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.