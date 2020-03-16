Неработающий светофор спровоцировал пробку от Народной до Бабушкина

Неработающий светофор спровоцировал пробку от Народной до Бабушкина
Пробка из-за сломавшегося светофора. Фото: vk.com/spb_today

Утром, 16 марта, на перекрестке улиц Ивановской и Бабушкина перестал работать светофор. В результате образовалась огромная пробка.

По словам очевидцев, светофор в этом месте «приказал долго жить». Судя по опубликованным снимкам, на перекрестке образовалась буквально автомобильная давка.

Из-за неработающего светофора «намертво» встала Народная улица. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», весь этот участок отмечен «красным» — трафик затруднен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, Ford Focus вбил в канаву легковушку с двумя женщинами.

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